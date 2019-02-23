Kadınlar basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde 20’nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

23 Şubat 2019, Cumartesi 21:09
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Kadınlar basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde 20’nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 93-83

Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Bursaspor: 59-87

Petkimspor-Karesispor: 85-86

Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ: 70-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü-Mersin Üniversitesi: 93-66

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 74-68

Yalova VİP Gençlik-Çankaya Üniversitesi: 70-92

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