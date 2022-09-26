Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda son şampiyon ABD'den rekor geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'yi 145-69 mağlup ederken turnuva tarihinin bir maçta en yüksek skora ulaşan takımı olmayı başardı.

1990'da Brezilya'nın Malezya'ya karşı ürettiği 143 sayılık rekor, ABD tarafından kırılmış oldu. Daha önce iki kez 119 sayıya ulaşan Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore karşısında 145 sayı atarak bu rekoru kırdı.

Güney Kore karşısında 24 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkan Brionna Jones; karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir onur. Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok harika takım oldu. Rekoru kırabilmiş olmak inanılmaz" ifadelerini kullandı.