Kadınlar Artistik Cimnastik Milli Takım finale yükseldi

Mersin’de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda büyükler kategorisi eleme müsabakaları sona erdi. Olimpik Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları yapıldı. Şampiyonada milli takım adına yarışan Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Romanya, ilk sırada aldı. Sıralamada 4. olan Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan finale kaldı.

Adını finale yazdıran milli sporcular

Milli sporculardan Dilara Yurtdaş, atlama masası aletinde başarılı performansıyla finale kaldı. Bilge Tarhan da denge aletinde finale yükseldi. Göksu Üçtaş Şanlı ise yer aletinde adını finale yazdırdı.16 ülkeden 88 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gençler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam edecek