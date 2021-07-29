Kokugikan Arena’da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan’dan Tursunoy Rakhimova’yla karşılaştı.

25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4’ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3’ünün puanını elde etti. Büyük heyecan sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Buse Naz’ın maçını tribünden diğer milli boksörlerle takip etti.

RAKİP TAYLANDLI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu’nun rakibi Tayland’lı Jutamas Jitpong oldu.

Kokugikan Arena’da son 16 turunda Jitpong, Filipinli rakibi Irish Magno’yu 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Buse Naz’ın rakibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu’nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00’te oynanacak. Buse Naz, rakibini yenmesi durumunda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyecek.

TOKYO (AA)