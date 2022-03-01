2021-2022 sezonunda Kadınlar 3. Ligi’ne, başvuru şartlarını yerine getiren toplam 85 takım katılacak. Lig bölgesel olarak düzenlenecek. Kadınlar 3. Ligi’nin normal sezonunda müsabakalar 16 grupta çift devreli olarak yapılacak. Normal sezonun ardından oynanacak play-off maçları sonrasında 8 takım 2022- 2023 sezonunda Kadınlar 2. Lig’de yer alma hakkını elde edecek.

Geçerli bir mazeret olmaksızın ligden çekilen, müsabakalara çıkmayan ve müsabakalara çıkmadığı için hükmen mağlubiyet kararı ile ligden çıkarılan takımlar, takip eden 2 sezon boyunca Kadınlar 3.Ligi’nde yer alamayacak. İlgili kulüplerin yöneticileri de Kadın Ligleri’ndeki kulüplerde görev yapamayacak.

Kadınlar 3. Ligi’nde müsabakalar, 19 – 20 Mart 2022 haftasında başlayacak.

Play-off yapısı ve performans katkı paylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ligde gruplar şu şekilde oluştu: