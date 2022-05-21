Kadınlar 2. Ligi Play-Off 1. tur müsabakaları tamamlandı

2021-2022 sezonu Kadınlar 2. Ligi normal sezon müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte gruplarında ilk 2 sırada yer alan Gaziantep Asya Spor, Nuh Spor, Ünye Gücü Futbol Kulübü, Giresun Sanayispor, Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü, Soma Zafer Spor ve Gençlik, Bağcılar Evren Spor ve Sakarya Kadın Futbol Kulübü takımları, 2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Ligi’nde yer alma hakkını elde etmişti.

2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Ligi’nde yer alma hakkını kazanacak son iki takımın belirlenmesi için düzenlenen play-off müsabakalarının birinci turu; Gazikentspor, Birfen Koleji Hatay Defne Spor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik ve Spor, Erzincan Gençler Gücü Spor, Bursa Soğanlı Spor, Kemer Futbol Kulübü, Pendik Çamlık Spor, 7 Eylül Gençlik ve Spor kulüplerinin katılımı ile tamamlandı.

19 Mayıs 2022 tarihinde yapılan karşılaşmalar sonucunda; Birfen Koleji Hatay Defne Spor, Erzincan Gençler Gücü, Kemer Futbol Kulübü ve Pendik Çamlık Spor, play-off 2. tur müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

22 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak Erzincan Gençler Gücü – Birfen Koleji Hatay Defne Spor ve Kemer Futbol Kulübü – Pendik Çamlık Spor Kadınlar 2. Ligi play-off 2. tur maçlarının ardından 2 takım daha önümüzdeki sezon Kadınlar 1. Ligi’nde yer alma şansını elde edecek.