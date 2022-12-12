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Kadınlar 1. Lig'de yeni lider Göztepe Voleybol

TVF Kadınlar 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol, sahasında Yeşilyurt’u 3-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibi lider yapan en büyük faktör ise ezeli rakibi Karşıyaka’nın lideri devirmesi oldu.

12 Aralık 2022, Pazartesi 23:03 Son Güncelleme:
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Kadınlar 1. Lig'de yeni lider Göztepe Voleybol

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, 10. hafta mücadelesinde sahasında Yeşilyurt’u konuk etti. İzmir temsilcisi, müsabakaya hızlı başladı ve ilk seti 25-16 kazandı. Karşılaşmaya ortak olmak isteyen Yeşilyurt, ikinci seti 25-20 kazanarak skora denge getirdi ve 1-1 oldu.

Taraftarının da desteğini arkasına alan Göz-Göz, kalan setleri 25-18 ve 25-16’lık skorlarla geçerek mücadeleyi 3-1 kazanan taraf oldu. Böylelikle sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Karşıyaka’nın da lider Edremit Bld. Altınoluk’u mağlup etmesinden dolayı puanını 26’ya çıkardı ve ligin yeni lideri oldu. (İHA)

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