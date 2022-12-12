TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, 10. hafta mücadelesinde sahasında Yeşilyurt’u konuk etti. İzmir temsilcisi, müsabakaya hızlı başladı ve ilk seti 25-16 kazandı. Karşılaşmaya ortak olmak isteyen Yeşilyurt, ikinci seti 25-20 kazanarak skora denge getirdi ve 1-1 oldu.

Taraftarının da desteğini arkasına alan Göz-Göz, kalan setleri 25-18 ve 25-16’lık skorlarla geçerek mücadeleyi 3-1 kazanan taraf oldu. Böylelikle sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Karşıyaka’nın da lider Edremit Bld. Altınoluk’u mağlup etmesinden dolayı puanını 26’ya çıkardı ve ligin yeni lideri oldu. (İHA)