İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda 6 takımın katıldığı Büyük Kadınlar Su Topu 1'inci Ligi maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, final maçında son şampiyon Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçta ilk periyodu 3-1 skorla önde tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, devreyi de 7-3 üstünlükle noktaladı. Üçüncü periyotta da 8-4'lük skorla üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi, karşılaşmadan 10-7 galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

Maçta Kübra Kuş 5, Selina Çolak 4, Hanzade Dabbağ 1 gol kaydetti. Galatasaray'ın ikinci olduğu şampiyonada Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sezonu üçüncü sırada bitirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şampiyonluk sonrası sosyel medya hesabında, "Bu şampiyonluk İzmir'in kadınlarına çok yakıştı. Su Topu 1'inci Ligi'nde Galatasaray'ı yenerek Türkiye şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizlere büyük gurur ve heyecan yaşattınız. Başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)