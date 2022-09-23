Kadın voleybolunda dünya şampiyonası başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın da mücadele edeceği FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan bugün oynanacak 2 maçla başlayacak. Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenleyeceği şampiyonada açılış maçları Hollanda'nın Arnheim şehrinde oynanacak. A Grubu'nda Hollanda-Kenya ve Türkiye'nin yer aldığı B Grubu'nda da Polonya-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları ise dünya arenasında ilk sınavını yarın Tayland karşısında verecek. 15 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda maçlara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdanskile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak. Gruplarda ilk 4'e kalan takımlar puanlarını taşıyarak 2.tura (A/D,B/C) çıkacak.