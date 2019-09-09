Ankara Spor Salonu doldu taştı... Ülkemizde düzenlenen 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ilk maçtan itibaren Ay-Yıldızlılar’ı hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımız, dün de final maçında Sırbistan karşısında salonu tamamen doldurdu. 12 bin kişilik salonda 14 bin Kırmızı-Beyazlı taraftar yer alırken, tribünlerde büyük bir coşku yaratıldı.

Sonunda büyük üzüntü

Ay-Yıldızlı voleybolseverler, ilk düdükten itibaren Filenin Sultanları’na büyük bir destek verdi.

Taraftarlarımız, her fırsatta Sırp voleybolcuları tezahüratlarla baskı altına aldı. 14 bin kişi salonda, milyonlar ise ekran başında voleybolcularımıza itici güç olmaya çalıştı. Ancak Sırbistan’ın son sayısının ardından büyük bir üzüntü yaşadık.