Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonaya 7 şehirden 11 kadın, 16 erkek takım katıldı. Şampiyonanın erkekler finalinde Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Kocaeli Yüzme Kulübü’nü 3-2 mağlup ederek Türkiye şampiyonu olurken Ege Sualtı Sporları Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Ege Sualtı Sporları Kulübü’nü 8-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. (AA)