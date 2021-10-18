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Kadın ve erkeklerde altın madalya, Deniz Yıldızları Spor Kulübü'nün

Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası’nda Deniz Yıldızları Spor Kulübü, kadın ve erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Kadın ve erkeklerde altın madalya, Deniz Yıldızları Spor Kulübü'nün

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonaya 7 şehirden 11 kadın, 16 erkek takım katıldı. Şampiyonanın erkekler finalinde Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Kocaeli Yüzme Kulübü’nü 3-2 mağlup ederek Türkiye şampiyonu olurken Ege Sualtı Sporları Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Ege Sualtı Sporları Kulübü’nü 8-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. (AA)

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