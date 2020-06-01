Kadın oyuncuların espora ilgisi büyüyor

Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital E-Futbol oyun dünyası, ülkemizde de hızla ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak düzenlediği Türkiye E-Futbol Turnuvası ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Master of Gamers platformu ödüllü oyunlarıyla yepyeni heyecanlara ortak oluyor. Son ayların popüler dijital oyunları için espor turnuvaları düzenleyen Master of Gamers, ilk duyurusunu yapmasının ardından 7 gün içinde 5 bin 991 oyun sever tarafından kayıt aldı. Düzenlenen turnuvalarda 485 kadın oyuncunun da yer alması karantina döneminde dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendinin nasıl ivme kazandığını göstermiş oldu.

Master of Gamers kurucusu Murat Tayhan, yoğun ilgi gören platformuyla ilgili ‘Ülkemizde futbol severlerin evlerinde kalmasıyla birlikte Türkiye E-Futbol Şampiyonası’nın canlı izlenmesi ve sosyal medya rakamlarının gösterim rakamlarında espora olan ilgide ciddi bir artış yaşandı.

Türk yayıncıların oyun içerikleri arasında en çok tüketilen 10 oyundan 6 tanesi espor oyunu olarak yer alıyor. Oyun severler kurduğumuz espor turnuva platformunda sahneye çıkarak birbirleriyle mücadele ederken profesyonel futbol oyuncu deneyimi yaşamış oluyor. Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendi geçen seneye göre %60 bir artış gösteriyor. Master of Gamers platformu yayın hayatına ilk merhaba dediği hafta 100 binin üzerinde görüntülenme aldı. Oyun severlerin içinde kadın oyuncuların artışı da tabii ki bizi şaşırtıyor. Artık yeni dünya düzeninde herkes birer oyuncu. Rakibiniz babanız, eşiniz, doktorunuz veya üniversite öğretmeniniz bile olabilir’ dedi.







