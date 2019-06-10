Kadın okçularımız dünya ikincisi

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Turnuvanın son gününde Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun ve Merve Nur Eroğlu’ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımımız final mücadelesi verdi. Ay-Yıldızlı ekibimiz şampiyonluk maçında Çin’e 6-0 yenildi ve dünya ikincisi oldu.

Türkiye cumartesi günkü final müsabakalarına ise, 2 altın ve 2 gümüş madalya sığdırdı. W1 kategorisi bireyselde Bahattin Hekimoğlu ile erkek takımımız dünya şampiyonu olurken makaralı yay bireyselde Murat Turan ile erkek takımımız gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada ayrıca 7 sporcumuz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.