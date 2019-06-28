Kadın milliler Avrupa’ya hazır

Hollanda’nın ev sahipliğinde 30 Haziran Pazar günü başlayacak Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.
Milliler, şampiyona öncesi İstanbul kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı kafile, bugün öğleden sonra hava yoluyla organizasyonun düzenleneceği Hollanda’ya gidecek.
Paralimpik oyunlarına kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya mücadele edecek. Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmaya hak kazanacak. Kızlarımız ilk maçını pazar günü TSİ 19.30 Almanya’yla oynayacak.