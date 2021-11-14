Kadın Milli Takımımız Polonya’yı mağlup etti

Karşılaşmayı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk San, Mustafa Sarımermer, Serap Köz Yücesir, Emine Sporel Özakat, Lize Karaboğa Kaptan, Serhan Antalyalı, Resul Kerse, Alper Arıkoğlu, Aydın Şerbetçioğlu, Efe Oğuz, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yetkilileri takip etti.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan ve TRT Spor Yıldız’dan da naklen yayınlanan müsabakaya Ay-yıldızlılarımız; Pelin Bilgiç, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar Ökten, Merve Aydin ve Kiah Stokes beşiyle başladı. Millilerimiz, Polonya karşısında ilk yarıyı 24-19 önde tamamladı.

A Kadın Milli Takımımızda Bahar Çağlar Ökten 12, Merve Aydin 11, Pelin Bilgiç 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Polonya’da ise Klaudia Gertchen 16, Amalia Rembiszewska 11 sayıyla oynadı.



