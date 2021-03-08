Kadın Milli sporculardan 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

Sadece 8 Mart Kadınlar Günü'nde değil, dünya dönmeye devam ettikçe hayatın her alanında olduğu gibi Türk sporunun öncüsü olan ve gelişiminde büyük rol oynayan kadın sporcularımızı sayfamıza taşıdık. Ve kadın sporculara ve sporcu olan, sporcu olmak isteyen tüm genç kızlara motive edecek, yön verecek bir mesaj yazmalarını istedik. Umarım bu mesajlar birilerine dokunur ve hayallerine daha sıkı sarılmasını sağlar. İşte cevaplar...

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse

Bugün biz de kadın kılıç mı kullanırmış, kadın güreş mi yaparmış, kadın tekvando mu yaparmış zihniyetine aynı kararlılıkla, madalyalar ve kupalarla cevap veriyoruz."

"Yalnızca spor branşlarıyla kısıtlamayalım, kadına yakıştırılan ya da erkeğe yakıştırılan meslek dalları var. Bu, yılların, hatta yüzyılların içerisinde oturtulmaya çalışılmış bir kültür. Buna itiraz edenler, hayır diyerek ayağa kalkanlar, sesini çıkaranlar hep olmuş. Kimi zaman desteklenmiş kimi zaman köstek olunmuş ama kadınların erkeklerden daha aşağıda, daha pasif ve hayattan daha uzakta olması gerektiği fikrine karşı çıkanlar hep var olmuşlar. İyi ki de var olmuşlar. Bugün biz de kadın kılıç mı kullanırmış, kadın güreş mi yaparmış, kadın tekvando mu yaparmış zihniyetine aynı kararlılıkla, madalyalar ve kupalarla cevap veriyoruz."

Milli boksör Buzenaz Sürmeneli

"Bazen önümüze engeller ya da zorluklar çıkacak. Bahane yok! Bize düşen, fırsat ayağımıza geldiğinde sonuna kadar hazır olmak ve o fırsatları skora çevirmek"

"Ben 10 yaşımda boks yapmaya başladığımda en büyük destekçim annemdi. Babam önümü hiç kesmedi ama hep bir şüpheyle yaklaştı. Zamanla ne kadar ısrarcı, kararlı ve başarılı olduğumu gördükçe tavrı yumuşadı ve şimdilerde maçlarımı izlerken hop oturup hop kalkıyor. Evet kızlar, bazen önümüze engeller ya da zorluklar çıkacak. Bahane yok! Bize düşen, fırsat ayağımıza geldiğinde sonuna kadar hazır olmak ve o fırsatları skora çevirmek. Tabi ki zorunda değilsiniz ama işinizde ne kadar kararlı olduğunuzu gösterirseniz, bu dünyada herkesi ikna edebilirsiniz."

Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün

"Her kadının başarısı, diğerine ilham kaynağı olmalıdır. Asla vazgeçmeyin. Biz başardık sizler de başarabilirsiniz"

"Her kadının başarısı, diğerine ilham kaynağı olmalıdır. Çok cesur olduğunuzdan emin olun. Güçlü olun, son derece nazik olun ve başaracağınıza inanın. Asla vazgeçmeyin. Bizler başardık sizlerde başarabilirsiniz."

Milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ

"Canım kadınlar ve canım kız çocukları! 'Kız başımıza' birçok şeyi başardık, pes etmeden, birbirimizi destekleyerek, daha güçlü, daha güzel başarılara koşmanın vakti gelmedi mi sizce?"

"Türkiye'de yüzücülerin yaş ortalamalarına baktığımızda kadın yüzücülerin ortalamasının 18 yaşın altında ve erkeklere göre daha küçük olduğunu görüyoruz. Muhtemelen toplumların bizlere dayattığı kadın olma rolünün bunda etkisi var. Biz kadınlara dayatılan bu rolle birlikte çoğu kadın ya da kız çocuğu sporu bırakıp kendisi için yazılmış bu senaryoya uyum sağlamak zorunda kalabiliyor. Zaman, kendi yaşamımızın kontrolünü elimize alma zamanı. Bunun için, içimizde olan gücü dışa vurmamız gerek. Canım kadınlar ve canım kız çocukları! “Kız başımıza” birçok şeyi başardık, pes etmeden, birbirimizi destekleyerek, daha güçlü, daha güzel başarılara koşmanın vakti gelmedi mi sizce de? Unutmayın ki, bizler her şeyi başarabilecek, kalıpları yıkabilecek güce sahibiz. Biz bitti demeden, bitmez."

Hatice Yücel: Heptatlon/Dekatlon meselesi değil!

2000'de Fanatik Basket'te başlayan kariyerime 2008'de Fanatik'te amatör sporların da eklenmesiyle bugünlere geldik... Geçen süreçte şu yönüyle çok şanslıydım. Her branş bana yeni bir ufuk açtı. Türkiye'nin değişik spor dalında yakaladığı tarihi zaferleri, dünya efsanelerini yazma fırsatı bulmamı sağladı.

Her alanda olduğu gibi kadın sporcuların haklarını, çalışarak, performanslarıyla sınırlarını zorlayarak aldığını gördüm.

Dünya sporunda üst balkonlardan 'kadın hakları' için konuşanlar, geçmişte maalesef bazı kararlarda geç kalmışlar. Bana göre, olimpizm ruhuna da uymayan; bazı spor dallarında erkek kategorisi varken kadınlar çok sonra programına girmiş. Neyse ki bu yavaş yavaş kırılıyor

Bununla ilgili son tartışma da; atletizm çoklu branşlarda... Kadın sporcular artık 7 (Heptatlon) yerine aynı erkek sporcular gibi 10 dalda (Dekatlon) yarışmak istiyor.

Aslıhan Çil: Çıkın ofsayttan

Öncelikle tanışalım, ben Aslıhan Çil... 2001'den bu yana Fanatik Gazetesi'nde aralıksız çalışıyorum.

Futbol; hem izlemekten hem içinde olmaktan keyif aldığım hem de aynı zamanda işim olduğu için şanslıyım. Parçası olmayı çok sevdiğim işin özeti de; futbol tarihi ve istatistikleri! Sanırım artık biraz tanıştık:)

Az kişi kaldığınızı umut ediyorum böyle düşünen ama 'Oo bayaa olmuş, hem de kadın, ne alaka' tepkilerinizi de duyar gibiyim:) Duyuyorum da, e bence artık vazgeçin, çıkın ofsayttan!

Mesela futbolun, hala tek cinsiyeti olduğunu düşünenlerdenseniz, en azından yukarıdaki satırlarda saklı seneler, pek öyle olmadığını kanıtlıyor sanki.

Ayrıca yıl 2021'de kadın ve toplumdaki yeri, işi üzerine bir gün özelinde hala örnekler, mesajlar vermeye biz de varız demeye çalışmak, karşılaştırma yapmak bile başlı başına çok can sıkıcı değil mi!

Hatice Yücel