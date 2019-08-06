Bulgaristan'ın Botevgrad şehrinde düzenlenen Uluslararası 5. Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nı Türkiye, 2 altın ve 5 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayla tamamladı.

69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova'yı, 75 kiloda ise Şennur Demir Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik'i mağlup ederek altın madalya kazandılar.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu ve Tuğçenaz Sürmeneli, 57 kiloda Esra Yıldız ve 60 kiloda Sema Çalışkan ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.



