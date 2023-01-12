‘Kadın maçları yayınlanmalı’

Antalya'da devam eden "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor" (WL Convention) organizasyonunda, Didem Dilmen moderatörlüğünde, Eski futbolcu ve yönetici Ebru Köksal, Kadın Milli Takımı Baş Antrenörü Necla Güngör ve eski futbolcu Jesica Carmıklı Kadın futbolunun küresel gelişimi konulu panele katıldılar.

Panele katılan konuşmacılar, kadın futbolunun dünyada gelecek 10 yılın en büyük spor trendi haline geleceği görüşünde birleştiler. Türkiye’de kadın futbolu yayının yeterli olmadığına dikkat çeken konuklar, kadın futbolunun gelişmesi için tv yayınlarının artmasını istediler.