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Kadın hentbolculardan Anıtkabir'e ziyaret

2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Büyük Britanya Ankara'da oynayacağı karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

03 Kasım 2022, Perşembe 07:24 Son Güncelleme:
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Kadın hentbolculardan Anıtkabir'e ziyaret

2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Büyük Britanya Ankara'da oynayacağı karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

A Milli Takımımız, THF Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile ilk maçı cumartesi günü, ikinci maçı da pazar günü oynayacak. Her iki maç da saat 20.00'de başlayıp TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.


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