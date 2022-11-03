2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Büyük Britanya Ankara'da oynayacağı karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

A Milli Takımımız, THF Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile ilk maçı cumartesi günü, ikinci maçı da pazar günü oynayacak. Her iki maç da saat 20.00'de başlayıp TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.



