Kadın Hentbol Milli Takımı medyayla buluşuyor

2023 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1.turunda 5-6 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı Ankara basınının sorularını yanıtlayacak.

Milli Takım ’ın medya ile buluşması bugün saat 17.00'de antrenman öncesi Ankara THF Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. A Milli Takımımız, THF Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile ilk maçı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak.

Her iki maç da saat 20.00'de başlayacak. Millilerimiz, tur atlamaları halinde Play-Off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde mücadele edecek.