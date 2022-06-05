Kadın Halter Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya elde eden Ay-Yıldızlılar topladığı 690 puan ile Avrupa şampiyonu oldu.

Erkek Halter Milli Takımımız ise 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı ve 370 puanla Avrupa altıncısı oldu.







