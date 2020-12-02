Futbolda senelerdir çok fazla olmasa da, özellikle alt liglerde kadın hakemlere rastlanır. Ancak Fransız kadın hakem Stephanie Frappart bu anlamda ilk kez üst seviyeye yükseldi ve bir Şampiyonlar Ligi maçı yönetme hakkı elde etti. UEFA'dan 30 Kasım günü yapılan bilgilendirmeyle Frappart'ın bu akşamki Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneteceği açıklanmıştı. Frappart böylece Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maç yöneten kadın hakem olacak. 36 yaşındaki hakem daha önce de bir başka üst seviye karşılaşma olan ve İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesini yönetmişti. Liverpool ve Chelsea arasındaki maç 2-2 bitmişti.

Basamakları teker teker çıktı!

Frappart'ın futbol kariyeri 2011'de başladı. Başarılı hakem Fransa'da ilk olarak Ulusal Şampiyona'da hakemlik yapmaya başladı. Daha sonra 3. Lig'e yükselen Frappart, 2014'te Ligue 2'ye çıktı ve burada maç yöneten ilk kadın hakem oldu. Frappart 2015'te Kanada'da oynanan Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda da görev almıştı. 2019 Nisan ayında ise kariyerinde çok büyük bir basamak atlayan Fransız hakem Ligue 1'e yükseldi ve burada maç yöneten ilk kadın hakem oldu. Ligue 1 yükselişinden sonra kariyeri iyice hızlanan Frappart, daha sonra Süper Kupa maçı için seçildi ve o döneme kadarki en büyük seviyesine çıktı.

"Hayır Korkmuyorum"

Başarılı hakem Süper Kupa maçından önce "Korkuyor musunuz şeklinde sorulan soruya, "Biz sürekli antrenman yapıyoruz ve her zaman hazırız dolayısıyla Hayır korkmuyorum" cevabını vermişti.