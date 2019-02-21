Kadın güreşçiler yine iddialı

Uluslararası arenada kazandıkları madalyalarla, Türk kadın güreşinde tarih yazan ve 2018’e damgasını vuran Kadın Güreş Milli Takımımız, bu yükselişi 2019’da da sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde Edirne’de kampa giren milli takımda sporcuların performansı teknik heyeti sevindiriyor. Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Ay-Yıldızlılar, Moğolistan Kadın Güreş Milli Takımı ile birlikte Edirne’de günde yaklaşık 6 saat çalışıyor.

Asıl hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu ve çok az bir zamanın kaldığını anımsatan Kahraman, olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.