  • Haberler
  • Futbol
  • Kadın Gözüyle Var'ın Türk Futboluna Etkilerini Konuşacaklar

Kadın Gözüyle Var'ın Türk Futboluna Etkilerini Konuşacaklar

Futbolda Var'ı Doç. Dr. Lale Orta moderatörlüğünde FIFA Kokartlı Kadın Hakem Neslihan Muratdağı, BJK TV Genel Müdürü Sevde Kobak ve Futbol Yazarı Sema Tuğçe Dikici masaya yatıracak. Ayrıca uzman görüşü ile TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek de etkinlikte yer alacak.

05 Mart 2019, Salı 11:10
- A +
Kadın Gözüyle Var'ın Türk Futboluna Etkilerini Konuşacaklar

Futbolda Var'ı Doç. Dr. Lale Orta moderatörlüğünde FIFA Kokartlı Kadın Hakem Neslihan Muratdağı, BJK TV Genel Müdürü Sevde Kobak ve Futbol Yazarı Sema Tuğçe Dikici masaya yatıracak. Ayrıca uzman görüşü ile TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek de etkinlikte yer alacak.

7 Mart 2019 Perşembe günü İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde gerçekleşecek etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 7 Mart 2019 Perşembe

Saat: 14:00-16:00

Yer: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü - Prof. Dr. Şule Kut Konferans Salonu

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.