Futbolda Var'ı Doç. Dr. Lale Orta moderatörlüğünde FIFA Kokartlı Kadın Hakem Neslihan Muratdağı, BJK TV Genel Müdürü Sevde Kobak ve Futbol Yazarı Sema Tuğçe Dikici masaya yatıracak. Ayrıca uzman görüşü ile TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek de etkinlikte yer alacak.

7 Mart 2019 Perşembe günü İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde gerçekleşecek etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 7 Mart 2019 Perşembe

Saat: 14:00-16:00

Yer: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü - Prof. Dr. Şule Kut Konferans Salonu