Kadın futbolunda yeni gelişmeler

Kadın futbolunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya 2025 yılında Avrupa Kadınlar Şampiyonasına ev sahipliği yapmak için teklif sundu.

İskandinav ülkeleri, turnuvayı düzenlemek için Fransa, Polonya ve İsviçre ile mücadele içerisinde olacak.

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "İskandinav ülkelerindeki kadın futbolunun sunacağı çok şey var" dedi.

"Futbolda gerçekten eşit fırsatlardan oluşan uzun süreli bir miras bırakma konusundaki ortak tutkumuzu Avrupa'nın geri kalanıyla paylaşmayı öneriyoruz."

İskandinav ihalesi için planlanan yerler, her ülkenin başkentini içeriyor - Kopenhag, Stockholm, Oslo ve Helsinki.

Her ülkenin ayrıca Danimarka'da Odense, İsveç'te Göteborg, Norveç'te Trondheim ve Finlandiya'da Tampere ile ek bir ev sahibi şehri olacaktır.

800.000'den fazla bilet satışa sunulacak ve final, 50.000 kişilik bir stadyum olan Stockholm'deki Friends Arena'da yapılacaktı.

Finlandiya Futbol Federasyonu Başkanı Ari Lahti, "Futbol, ​​değişiklik yapmak için güçlü bir fırsattır.

"İskandinav teklifimiz, kadın futbolunun hayran kültürünü büyüterek ve şimdiye kadarki en büyük Kadınlar Euro'sunu düzenleyerek UEFA Kadınlar Euro'sunu bir sonraki seviyeye taşımayı teklif ediyor".

UEFA yönetim kurulu, kazanan teklifi 25 Ocak 2023'te açıklayacak.

(BBC)



