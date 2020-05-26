Kadın futbolcuları taciz eden Yves Jean-Bart’a 90 gün men cezası

Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart’a Milli Takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı. FIFA, Yves Jean-Bart hakkında verilen kararı açıkladı. Yapılan açıklamada, Jean-Bart’ın FIFA Etik Kuralları’nın 84 ile 85. maddelerine uygun olarak ulusal ve uluslararası futboldan 90 gün men edildiği duyuruldu.

Men kararının Jean-Bart ile ilgili sürmekte olan soruşturmalar nedeniyle verildiği belirtildi.

20 yıldır federasyon başkanlığı yapan Jean-Bart, kendisine yönelik iddiaları geçen ay reddetmişti.