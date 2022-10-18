2022-2023 sezonu 16 Ekim'de başlayan Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak. Ev sahibi Fenerbahçe Petrol Ofisi Galatasaray Petrol Ofisi'ni ağırlayacak.

Geçtiğimiz hafta sezonun ilk maçına çıkan iki ekipte sahadan galibiyet ile ayrılmıştı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarında aldıkları sonuçlar

Galatasaray Petrol Ofisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Trabzonspor 'u konuk etmiş ve mücadeleden 1-0 üstün ayrılmıştı. Karşılaşmanın tek golünü 90+2'de Ebru Topçu penaltıdan bulmuştu. Sezona teknik direktör değişikliği ile başlayan Galatasaray Petrol Ofisi Nurcan Çelik ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör ise Metin Ülgen olmuştu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'a konuk oldu. Mücadele Muharrem Gülergin Futbol Sahası'nda oynanırken; Fenerbahçe'nin 4 gol bulması ile son buldu. Golleri Fatma Kara Şahinbaş (8. ve 57.dakikada) Buse Şeker (23.dakikada) ve Kennya Cordner (40.dakikada) kaydetmişti.

Galatasaray Petrol Ofisi gibi Fenerbahçe Petrol Ofisi de sezona teknik direktör değişikliği ile başladı. Nurcan Su ile yolları ayıran Fenerbahçe Petrol Ofisi yeni sezona Özkan Beceren ile başladı.

Takımlar geçen sezon kuruldu

Her iki takımında geçen sezon kurulduğunu hatırlatmakta yarar var.

İki ekip 7 Aralık 2021'de tarihte ilk kez Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için bir araya gelmişti.

Maçı Hatırlayalım

Karşılaşma Nef Stadı'nda oynanmış ve mücadele sarı-lacivertliler'in 7-0 üstünlüğü ile sona ermişti. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında (4.dakika) Galatasaray'lı oyuncu Lieoma Daniels'in kırmızı kart görmesiyle maça bir kişi eksik devam eden sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'nin Fatma Kara Şahinbaş'ın (10. dakikada) penaltı'dan ilk golü bulmasıyla durum 1-0 oldu.

Mücadelenin diğer gollerini ise:

Berdan Bozkurt (15. dakikada)

Fishley (30. 34. ve 38. dakikalarda)

Cordner (41.)

Setenay Sırım (51.) kaydetti.

Maçtan sonra alınan skorla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Nurcan Çelik "Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe tarafında ise Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik soyunma odasında, "İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız" söylemleri sosyal medyada Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti.

Derbi günü 22 Ekim Cumartesi

22 Ekim'de Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda saat 15:00'da başlayacak olan karşılaşma merakla bekleniyor. İki ekip böylelikle tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelmiş olacak.































