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Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçı | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Wulfz Fatih Karagümrük evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

28 Mayıs 2022, Cumartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçı | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Wulfz Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşıya geldi.

Vefa Stadı'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona ererken, ikinci yarıda Fatih Karagümrük eşitliği bozan taraf oldu. Ev sahibi takım, 76. dakikada stoper Msipa'nın golüyle öne geçti.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 5 Haziran'da sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

Yarı finalin diğer ayağında Beşiktaş Vodafone ile Algspor, 30 Mayıs Pazartesi karşı karşıya gelecek.

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