Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalistler 5 Haziran Pazar günü yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak. ALG Spor, deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Gaziantep'te Batur Stadı'nda saat 17.00'de Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise Fenerbahçe 'nin konuğu Wulfz Fatih Karagümrük olacak. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 18.00. İki takım arasında oynanan ilk maçı Wulfz Fatih Karagümrük, 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Yarı final eşleşmelerinde iki maç sonunda beraberlik oluşması durumunda, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde kazanan tarafı penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek.

FİNAL, ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI'NDA

Öte yandan final karşılaşmasının oynanacağı stadyum da belli oldu. 12 Haziran Pazar günü saat 21.00'deki karşılaşma, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.