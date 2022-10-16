Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu bugün başlıyor

Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu başlıyor. Bugün başlayacak olan Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19 takım yer alacak. A ve B Grubu olmak üzere toplamda 2 ayrı gruptan oluşacak ligde, A Grubu'nda 9 takım, B Grubu'nda ise 10 takım mücadele edecek.
A Grubu'nda 9 takım yer alıyor. İşte takımlar:
ALG Spor (Son şampiyon)
Altay
Beşiktaş Vodafone
Dudullu
Fatih Vatan Spor
Hakkarigücü Spor
Hatayspor
KDZ.Ereğli Belediye Spor
Vavacars Fatih Karagümrük
B Grubu'nda 10 takım yer alıyor. İşte takımlar:
Amed Sportif Faaliyetler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K
Ataşehir Belediye Spor
Bitexen 1207 Antalyaspor
Bitexen Adana İdmanyurduspor
Galatasaray Petrol Ofisi
Kireçburnu
Konak Belediye Spor
Trabzonspor
Geçen sezonun şampiyonu Gaziantep temsilcisi ALG Spor sezonun ilk maçında Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 15:00'da Gaziantep Batur Stadı'nda oynanacak.
Gruptaki diğer maçlar ise saat 12:00'da başlayacak.
A Grubu:
Vavacars Fatih Karagümrük-KDZ.Ereğli Belediye Spor mücadelesi Vefa Stadı'nda oynanacak.
Altay-Beşiktaş Vodafone karşılaşması Kemalpaşa Ören Stadı'nda olacak.
Hakkarigücü Spor-Fatih Vatan Spor mücadelesi Merzan Şehir Stadı'nda oynanacak.
B Grubu:
Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediye Spor karşılaşması Amedspor Tesisleri Sentetik Saha'da olacak.
Galatasaray Petrol Ofisi-Trabzonspor mücadelesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe karşılaşması Muharrem Gülergin Futbol Sahası'nda olacak.
Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget mücadelesi Zeytinköy 2 Nolu Saha'da oynanacak.
Ataşehir Belediye Spor-Kireçburnu karşılaşması İBB Esatpaşa Stadı'nda olacak.