Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu bu hafta başlıyor

Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu başlıyor. 16 Ekim'de başlayacak olan Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19 takım yer alacak. A ve B Grubu olmak üzere toplamda 2 ayrı gruptan oluşacak ligde, A Grubu'nda 9 takım, B Grubu'nda ise 10 takım mücadele edecek.

A Grubu'nda 9 takım yer alıyor. İşte takımlar:

ALG Spor (Son şampiyon)

Altay

Beşiktaş Vodafone

Dudullu

Fatih Vatan Spor

Hakkarigücü Spor

Hatayspor

KDZ.Ereğli Belediye Spor

Vavacars Fatih Karagümrük

B Grubu'nda 10 takım yer alıyor. İşte takımlar:

Amed Sportif Faaliyetler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K

Ataşehir Belediye Spor

Bitexen 1207 Antalyaspor

Bitexen Adana İdmanyurduspor

Fenerbahçe

Galatasaray Petrol Ofisi

Kireçburnu

Konak Belediye Spor

Trabzonspor

Geçen sezonun şampiyonu Gaziantep temsilcisi ALG Spor sezonun ilk maçında Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 15:00'da Gaziantep Batur Stadı'nda oynanacak.

Gruptaki diğer maçlar ise saat 12:00'da başlayacak.

A Grubu:

Vavacars Fatih Karagümrük-KDZ.Ereğli Belediye Spor mücadelesi Vefa Stadı'nda oynanacak.

Altay-Beşiktaş Vodafone karşılaşması Kemalpaşa Ören Stadı'nda olacak.

Hakkarigücü Spor-Fatih Vatan Spor mücadelesi Merzan Şehir Stadı'nda oynanacak.

B Grubu:

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediye Spor karşılaşması Amedspor Tesisleri Sentetik Saha'da olacak.

Galatasaray Petrol Ofisi-Trabzonspor mücadelesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe karşılaşması Muharrem Gülergin Futbol Sahası'nda olacak.

Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget mücadelesi Zeytinköy 2 Nolu Saha'da oynanacak.

Ataşehir Belediye Spor-Kireçburnu karşılaşması İBB Esatpaşa Stadı'nda olacak.



















