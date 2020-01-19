Kadın Curling Milli Takımı, vizeyi alamadı

Kadın Curling Milli Takımımız, İtalya’ya kaybederek 2021 Dünya Şampiyonası vizesini alamadı.

19 Ocak 2020, Pazar 06:01 Son Güncelleme:
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Kadın Curling Milli Takımı, vizeyi alamadı

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Semiha Konuksever ve Mihriban Polat’tan oluşan Kadın Curling Milli Takımımız, 2021 Dünya Şampiyonası vizesini alamadı.

Finlandiya’daki elemelerde gruptan 3. çıkan ve Play-Off şansı yakalayan Ay-Yıldızlılar, Dünya Şampiyonası yolundaki son maçında İtalya’yla karşılaştı. Milliler, güçlü rakibi karşısında 3-0 geriye düşse de oyunlardaki üst üste sayılarla 4-3’lük üstünlük sağladı. Ancak kızlarımız 10 oyun sonunda İtalya önünde bu skoru koruyamadı ve 8-4 kaybetti.

Avrupa Şampiyonası’nda A klasmanına yükselen Türkiye bu sonuçla Dünya Şampiyonası şansını yitirdi. Ancak Türkiye’de 10 yıllık geçmişi bulunan curlingin kısa sürede böyle bir seviyeye gelmesi büyük bir başarı.

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