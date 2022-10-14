Kadın boksörlerimizin Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor

Türk boksunun gururu; Kadın Milli Takımımız, bu kez 2022 Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırmak için ringe çıkacak. Pandemi nedeniyle 2021 yazında gerçekleşen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 'Busenaz'ların aldığı çifte madalyayla boks branşında bir ilki başaran Türkiye, son olarak mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda da dünyayı salladı!.. Kadın Milli Takımımız 5 altın (Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu -olimpiyat ikincisi-, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli -olimpiyat şampiyonu-, Şennur Demir) ve toplam 7 (Elif Güneri, Sema Çalışkan) kürsü başarısıyla, bu alanda da en çok altın ve toplam madalya rekorunu kırarak tarihe geçmişti.

Kariyerinde tek eksik madalya

Tam 4 ay sonra kadın boksörlerimiz bu kez Avrupa ringinde tarih yazmak için mücadele edecek. Karadağ'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi; Ayşe Çağırır (48kg), olimpiyat 2.'si, dünya şampiyonu ve 2019 Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu (50kg), dünya şampiyonu Hatice Akbaş (54kg), Gizem Özer (60kg), Dünya 3.'sü, 2019 Avrupa 3.’sü Sema Çalışkan (63kg), Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa 3'sü Busenaz Sürmeneli, Büşra Işıldar (75kg), Eda Yenilmez (81kg), Dünya şampiyonu, Avrupa 3.'sü Şennur Demir (+81kg) temsil edecek. Eleme müsabakaları, öğle seansı TSİ 15.00'te, akşam seansı da 19.00'da başlayacak. Olimpiyat tarihinde ilk altın madalyayı ülkemize kazandıran Busenaz Sürmeneli, çifte dünya şampiyonluğunun ardından kariyerindeki tek eksik madalya olan Avrupa altını için ringe çıkacak. Olimpiyat 2.'si Buse Naz Çakıroğlu unvanını korumak adına mücadele edecek.

Milli Takım kadromuz:

Ayşe Çağırır - 48 kg

Buse Naz Çakıroğlu - 50 kg

Hatice Akbaş - 54 kg

Gizem Öner - 60 kg

Sema Çalışkan - 63 kg

Busenaz Sürmeneli - 66 kg

Büşra Işıldar - 75 kg

Eda Yenilmez - 81 kg

Şennur Demir - +81 kg