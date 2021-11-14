Türkiye Boks Federasyonu'nun Kastamonu’da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren 19 sporcu, aralık ayında İstanbul’da yapılması planlanan şampiyonanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenmesi sonrası evlerine gönderildi. Milli takım antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine, bazı ülkelerde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Bu nedenle daha çok katılım olması için organizasyonun ertelendiğini ifade eden Daştan, "Kastamonu’da güzel bir hazırlık kampı geçirdik. Şampiyona ileri bir tarihe alındığı için hazırlıklarımıza ara verdik. Aranın ardından hazırlıklarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Çalışmalarına aralık ayında tekrar başlayacaklarını aktaran Daştan, şampiyonadan madalyalarla dönmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.