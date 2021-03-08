Kadın baskette kura günü

İspanya ile Fransa’nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun kura çekimi, İspanya’nın Valencia kentinde yapılacak. Takımların dörderli dört gruba ayrılacağı kura çekimi, TSİ 14.00’te başlayacak ve FIBA’nın YouTube kanalından takip edilebilecek. Elemelerde E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak şampiyonaya katılma hakkını kazanmıştı.

1.Torba:

İspanya

Fransa

Sırbistan

Belçika

2.Torba

İsveç

Rusya

Slovenya

İtalya

3. Torba

Belarus

Çekya

Karadağ

TÜRKİYE

4.Torba

Slovakya

Hırvatistan

B.Hersek

Yunanistan