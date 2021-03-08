Kadın baskette kura günü

İspanya ile Fransa’nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun kura çekimi, İspanya’nın Valencia kentinde yapılacak. Takımların dörderli dört gruba ayrılacağı kura çekimi, TSİ 14.00’te başlayacak ve FIBA’nın YouTube kanalından takip edilebilecek. Elemelerde E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak şampiyonaya katılma hakkını kazanmıştı.
1.Torba:
İspanya
Fransa
Sırbistan
Belçika
2.Torba
İsveç
Rusya
Slovenya
İtalya
3. Torba
Belarus
Çekya
Karadağ
TÜRKİYE
4.Torba
Slovakya
Hırvatistan
B.Hersek
Yunanistan