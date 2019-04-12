Kadın basketbolunda normal sezon sona eriyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak.

Kadın basketbolunun en üst düzey liginde son hafta maçlarına girerken, play-off’a kalan takımlar ve küme düşen ekipler belli oldu.

Son hafta maçları öncesi normal sezonda ilk 8’e girmeyi başaran Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Beşiktaş ve OGM Ormanspor play-off’a yükseldi.

Ligi son 2 sırada bitirmeyi garantileyen İstanbul Üniversitesi ile Kırçiçeği Bodrum küme düştü.

Tek eşleşme belli

Son hafta maçları öncesi play-off’larda sadece tek eşleşme belli oldu.

Normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Çukurova Basketbol ile 8. sırada olması kesinleşen OGM Ormanspor, çeyrek finalde karşılaşacak.

Diğer 3 eşleşme ise son hafta maçlarının ardından ortaya çıkacak.

Son hafta maçları

Ligde yarın oynanacak son hafta maçlarının programı şöyle:

13.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Servet Tazegül)

13.00 Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)

13.00 BOTAŞ-Kırçiçeği Bodrum (Ankara)

13.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)

13.00 Beşiktaş-Gündoğdu Adana Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Antakya)

16.00 Fenerbahçe-Çukurova Basketbol (Metro Enerji)

AA