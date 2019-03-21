Kadın basketbolu Işık’ta konuşuldu

FVM Işık Okulları geçtiğimiz günlerde çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye’de kadın basketbolunda önemli işlere imza atmış 4 eski basketbolcu, Milli Takımlar Alt Yapı Koordinatörü Zeynep Gül Ene, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horosan, Basketbol Süper Ligi’nde düdük çalan hakemlerimizden Sinem Tetik ve TRT Spor basketbol programcısı Ayşe Nur Alkaya, moderatörlüğünü Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ümit Avcı’nın yaptığı söyleşiye katıldı.

Kadın Basketbolu’nun, takım sporları içinde Türkiye’nin en başarılı branşlarının başında geldiğinin vurgulandığı, öğrencilere neden spor yapmalarının gerektiğinin aktarıldığı, soru-cevap kısmında ise yaşadıkları tecrübelerin paylaşıldığı söyleşi, öğrencilerin ilgisi ve art arda soruları nedeniyle planlanan sürenin de çok üzerinde bir vakit devam etti.

Söyleşiyi takip edenler arasında FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Erden Mısırlı, Ispartakule Işık Okulları Müdürü Noyan Bingöl, Müdür Yardımcısı Okan Şahin ve Sportif Faaliyetler Danışmanı Ayhan Özgümüş de vardı.

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları’nda öğrencilerin spora olan ilgilerinin daha üst seviyelere çıkmasının hedeflendiği belirtilirken, kısa süre içinde farklı sporcuların da benzer etkinlikler çerçevesinde söyleşilere katılacakları açıklandı.