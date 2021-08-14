Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tamamlanmasının ardından, kadınlarda yeni dünya sıralamasını açıkladı. Bir önceki sıralamada 7’nci sırada yer alan Türkiye, 10’unculuğa geriledi.

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları‘nda alınan sonuçların hesaba katılmasıyla oluşan sıralamada, Kadınlar EuroBasket 2021’i 14.’üncü olarak tamamlayan ve Tokyo 2020’ye katılamayan Türkiye, dünya sıralamasında üç basamak geriye düştü.

Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri zirvedeki yerini korurken, İspanya ikinci, Avustralya ise üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamada en büyük düşüşü 3 basamak gerileyen Türkiye yaşarken, en çok yükselen takım ise 6 basamakla, Kadınlar Amerika Kupası’nda final oynayan ve Tokyo 2020’yi ilk 20 içerisinde tamamlayan Porto Riko oldu.

Dünya sıralaması; iki Olimpiyat döngüsü (pandemi nedeniyle 2020 dikkate alınmadı) dahil olmak üzere sekiz yıllık bir rekabet dönemi olduğu için, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nın sonuçları sıralamadan çıkarıldı, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nın sonuç ağırlıkları ise 0,75'ten 0,5'e çıktı.

FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1. ABD – 829,3 puan

2. İspanya – 685,1 puan

3. Avustralya – 677,0 puan

4. Kanada – 659,5 puan

5. Fransa – 645,8 puan

6. Belçika – 642,3 puan

7. Çin – 606,3 puan

8. Japonya – 600,7 puan

9. Sırbistan – 588,1 puan

10. Türkiye – 587,2 puan

11. Belarus – 491,0

12. Rusya – 441,8

13. İtalya – 387,0

14. Brezilya – 363,3

15. Yunanistan – 361,8

16. Nijerya – 361,2

17. Porto Riko – 360,6

18. İsveç – 352,4

19. Güney Kore – 335,5

20. Karadağ – 319,0

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