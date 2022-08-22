Kadın A Milli Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı. 23 Ağustos'a dek sürecek kampta Milliler, çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.
Kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Ezgi Çağlar ( Fenerbahçe A.Ş.), Handan Kurğa (Konak Belediye Spor)
Defans: Didem Karagenç ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (ALG Spor), Ferda İpek Çevik (Wulfz Fatih Karagümrük), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Güzide Alçu (Amed Sportif Faaliyetler), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor)
Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern), Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Beyza Kara (Hamburger SV), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Meryem Mas (Dijon FCO), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)
Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası