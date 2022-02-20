Kadın A Milli Takımı, 23 Şubat 2022 tarihinde İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Sırbistan ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakasının hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor. Çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapan Milliler, 21 Şubat'ta İzmir'e geçecek. Ay-Yıldızlılarımız bugün sabah ve akşam olmak üzere çift idman yaptı. 2023 FIFA Dünya Kupası elemelerinde H Grubu'nda yer alan Türkiye, topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.

Öte yandan akşam yemeğinden sonra takımın golcü oyuncusu Yağmur Uraz'ın doğum günü kutlandı. Teknik heyet ve oyuncular; Yağmur'la birlikte pasta kesip fotoğraf çektirdi.

Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar ( Fenerbahçe A.Ş.), Fatma Şahin ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Defans: Kezban Tağ (ALG Spor), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Gülbin Hız (ALG Spor), Meltem Karadağ (FFC Recklinghausen), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University) Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Didem Dülber ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Derya Arhan (WULF Z Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (ALG Spor), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Sedanur İncik (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Miray Cin (MSV Duisburg)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası