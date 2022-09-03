Kadın A Milli Takımı, 2023 Dünya Kupası elemelerindeki 9. maçında evinde Almanya'ya 3-0 mağlup oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan karşılaşmada goller 57. dakikada Felicitas Rausch (p), 59. dakikada Klara Bühl ve 77. dakikada Lea Schuller'den geldi. Bu sonuçla Almanya puanını 24'e çıkarırken, Milli Takım 10 puanda kaldı.

Karşılaşmayı; TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, TFF Başkan Vekili ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de izledi.

Mücadeleyle ilgili bir değerlendirme yapan Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, ''Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Rakibimiz son Avrupa Şampiyonası'nın finalisti. Oyuncularım son derece iyi mücadele etti. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Son maçımızı Portekiz ile oynadıktan sonra Dünya Kupası elemelerini tamamlayacağız. Hem oyunumuz hem de oyuncularımız gelişiyor. Daha yapacak çok işimiz var. Uzun vadede Milli Takımımız çok iyi yerlere gelecek. Buna inanıyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum.'' dedi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakemler: Maria Marotta, Francesca Di Monte, Tiziana Trasciatti , Martina Molinaro (İtalya)

Türkiye: Selda Akgöz ©, Elif Keskin, Cansu Nur Kaya (Dk.46 Eda Karataş), Kezban Tağ, Gülbin Hız, İlayda Civelek, Emine Ecem Esen, Busem Şeker (Dk.74 Arzu Karabulut), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk.53 İpek Kaya), Birgül Sadıkoğlu (Dk.83 Büşra Kuru)

Almanya: Merle Frohms, Felicitas Rauch, Sara Doorsoun, Kathrin-Julia Hendrich, Nicole Anyomi, Lena Lattwein, Klara Bühl (Dk.61 Sydney Lohmann), Linda Dallmann (Dk.61 Tabea Wassmuth), Lina Magull (Dk.82 Laura Freigang), Svenja Huth (Dk.74 Jule Brand), Alexandra Popp © (Dk.74 Lea Schuller)

Goller: Dk.57 Felicitas Rausch (p), Dk.59 Klara Bühl, Dk.77 Lea Schuller

Sarı kartlar: Lena Lattwein, Selda Akgöz