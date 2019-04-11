20 yıla yakın Fenerbahçe’yi Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı’nda geçemeyen Galatasaray’da Luyindama ve Marcao cezalı olunca stopere aday olan üç futbolcu da Fenerbahçe deplasmanı deneyimini yaşadı, bunlardan Ahmet Çalık galibiyet bile gördü.

Ligde Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray’da en önemli gündem maddelerinden biri defans hattı olacak. Devre arasında takıma katılan Luyindama ve Marcao ikilisini ideal 11’ine koyan Fatih Terim, her iki ismin de kart cezalısı olmasından dolayı yeni tercihler arayacak.

Defans hattında şu anda elinde 3 farklı isim olan Terim; Semih Kaya, Ryan Donk ve Ahmet Çalık’tan ikisini ilk 11’de kullanacak. Kadıköy’de 20 yıla yakın kazanamayan sarı-kırmızılılarda eldeki 3 stoperin de Fenerbahçe geçmişi bulunuyor. Bunlar şöyle:

SEMİH KAYA: 2011-12 sezonunda Galatasaray’da A takıma yükselen Semih Kaya, Kadıköy’de çok anlamlı 2 maç oynadı. Süper Final sisteminin olduğu sezonda Semih, ilk olarak 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıkları maçta ilk 11’deydi. Semih en önemlisi play-offların son maçında 0-0 berabere bitip, şampiyon oldukları gecede yine 11’de sahadaydı.

RYAN DONK: Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla daha önce Kadıköy’e 3 kez gelen Donk, hem Marcao hem de Luyindama’ya göre daha tecrübeli ve hazır. Kasımpaşa formasıyla iki yenilgi gören Donk, Galatasaray ile çıktığı Kadıköy’den golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Fatih Terim’le çok iyi diyaloğu olan Hollandalı, formda görüntü çiziyor.

AHMET ÇALIK: Galatasaray’ın mevcut kadrosunda Kadıköy galibiyeti gören nadir isimlerden biri Ahmet Çalık. Kasım 2016’da Gençlerbirliği formasıyla Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe önünde 2-1 kazanan Ahmet, bu özelliğiyle dikkat çekiyor.

(Milliyet)