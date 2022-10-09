Sarı-Lacivertli taraftarlar, daha önceki maçlarda olduğu gibi Karagümrük mücadelesinde de takımlarını yalnız bırakmayacaklar. Özellikle Jorge Jesus'un gelişiyle takımın ortaya koyduğu futboldan büyük keyif alan Fenerbahçe taraftarları, Süper Lig 'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefiyle çıkılan bu sezonda 12. Adam rolünü son ana kadar üstlenmeye hazır...

Tıpkı hafta içinde AEK Larnaca maçında olduğu gibi Karagümrük sınavı öncesinde kombineler dışında satışa çıkan tüm biletler kısa sürede satıldı. Bu akşam yaklaşık 45 bin futbolseverin koltukları doldurarak, Kanarya'ya tam destek vermeleri bekleniyor.

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