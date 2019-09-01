Süper Lig’de çıktığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Ligin ilk iki haftasında 4 puan toplayan, UEFA Avrupa Ligi’nde de gruplara kalmayı başaran Karadeniz devi, hem iyi performansını sürdürmek hem de 21 yıllık hasreti bitirmek için sahaya çıkacak. Kadıköy’de 22 maçtır kazanamayan Bordo-Mavililer, Sarı- Lacivertliler’e karşı İstanbul’daki son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik sonuçla almıştı.

12 yenilgi, 10 beraberlik

Fırtına bu karşılaşmanın ardından 1’i İzmir Atatürk Stadyumu’nda olmak üzere Fenerbahçe ile ligde oynadığı 22 deplasman maçında 12 yenilgi, 10 beraberlik yaşadı. Geçen sezon Trabzon’da Kanarya’yı 2-1 deviren Trabzonspor, Kadıköy’de ise hasreti bitirmeye çok yaklaşmıştı.

10 kişiye rağmen...

Bordo-Mavililer baştan sona üstün götürdüğü mücadelede son anlara 1-0 önde girmişti. Ancak Sarı-Lacivertliler 10 kişi kalmasına rağmen 90+6’da Valbuena ile golü bulmuş ve sahadan 1-1’lik beraberlik ayrılarak, Kadıköy’deki serinin bitmesine izin vermemişti.