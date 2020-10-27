Fenerbahçe, 2013-14 sezonundan beri şampiyonluğa hasret. Ali Koç’un başkanlığındaki son iki sezon ise beklentilerin çok uzağında, başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bu tablonun bu sezon tersine çevrilmesi yönünde tüm camia umutlu. Özellikle son Trabzonspor maçında alınan galibiyetle birlikte henüz 6 hafta geride kalmasına rağmen şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Uzun bir aradan sonra taraftarla takım statta birbirine kavuştu, 90 dakika sonunda Kadıköy’de meşaleler yandı. Fenerbahçe’nin yıllardır hasret kaldığı bir atmosfer oluşurken, futbolcular balkondan taraftarlara eşlik edip, birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftara teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçına gelen, tribünde az sayıda olmalarına rağmen takıma müthiş bir destek veren taraftarlar için teşekkür mesajı yayınladı: Fenerbahçe için limitli sayıda taraftarımızın 90 dakika boyunca limitsiz desteğinin en güzel örneğiydi. Maç sonunda ise Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan o eşsiz bağın, tüşleri diken diken yapan anlarından birini yaşadık. Fenerbahçe’nin gerçek benliği olan taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizle!







