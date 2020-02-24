Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999’da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan Galatasaray, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy’de yenerek bu kötü seriye son verdi. Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 3’ü Türkiye Kupası, 20’si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Tarihi goller Donk, Falcao ve Onyekuru’dan

Galatasaray’a tarihi galibiyeti getiren maçın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru attı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ryan Donk’un golüyle soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti. İkinci yarıda kazandığı penaltıyı Radamel Falcao ile gole çevirerek öne geçen Galatasaray, uzatma bölümünde Onyekuru ile bir gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı.