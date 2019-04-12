Ergün Penbe 1999'da Kadıköy'de 2-1 kazandıklar derbi ile ilgili olarak, "Soğuk ve rüzgârlı bir havaydı. Stat tam yapılmamıştı. Hem seyirci hem saha hem de hava koşullarıyla mücadele etmiştik. Moldovan orta kesmişti ama rüzgârdan top kaleye girdi. 2-1'i korumasını bildik" diye konuştu. Hem Luyindama hem Marcao'nun cezalı olmasının planları bozacağını belirten Penbe, "Savunmadaki kurulu düzen bozuldu. Derbilerde sonucu bilmek zor. Fenerbahçe Kadıköy'deki maçlara adeta 1-0 önde çıkıyor. Sol bekte Linnes'i duruşu ve oyun karakteri ile kendime benzetiyorum" dedi.

BU SENE O SENE

O dönem Galatasaray forması giyen şu anda Menemen Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Suat Kaya ise şu açıklamayı yaptı: "O dönemki kadronun kalitesi ortada. Kadıköy'de kazanırken, bizden sonra 20 yıl galibiyet çıkmayacağını hayal edemezdik. Zaten hayatta birkaç kişi kaldık, ondan bana sorduğunu tahmin ediyorum. (gülüyor) Şu an sadece Galatasaray taraftarı ve kongre üyesiyim. Mevcut takımın form durumuna bakarak Kadıköy'de kazanabileceğine inanıyorum. Elbette tam tersini düşünenler de olabilir ama ben Kadıköy'den bu sene galibiyet çıkabileceğine inanıyorum."

(Sabah)