Bu sezon işlerin istediği gibi gitmediği Fenerbahçe 'de, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndaki Slavia Prag maçına ilgi azdı. Kadıköy'de, Çekya temsilcisiyle oynanan zorlu 90 dakikayı yaklaşık 16 bin kişi tribünden takip etti. Sarı-Lacivertli futbolcuların ilk yarıda etkili olamaması ve 45. dakikada kalesinde golü görmesi sonrasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda uğultular başladı.

Mücadelenin İtalyan hakemi Maurizio Mariani ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldığında ise uğultular protestoya dönüştü. Hem yönetime hem de takıma tepkiler artarken, ıslıklar da protestonun şiddeti artırıldı. Futbolcular da soyunma odasına oldukça moralsiz gitti.

İkinci devrede Pelkas'ın golüyle umutlanan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Prag'ın 62'de Oscar Dorley ve 63'te Ondrej Lingr'ın golleriyle skorun bir anda 3-1'e gelmesiyle yıkıldı. Pelkas'ın golü sonrasındaki ateşleyici tezahüratlar, farkın 2'ye çıkmasıyla ''Formayı çıkarın s... gidin' ve 'Yönetim istifa' protestosuna dönüştü.



