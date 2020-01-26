Kadıköy panzeri Max Kruse

Fenerbahçe adına gecenin yıldızlarından biri de Max Kruse’ydi. Sezon başından bu yana performansı eleştiri konusu olsa da, son haftalardaki performansıyla ne kadar isabetli bir transfer olduğunu kanıtlayan Alman yıldız, dün akşam Başakşehir’in kilidini açan isim oldu. Süper Lig’de 2-0 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında golünü atan, kupadaki 2-0’lık Kayseri zaferinde de Mevlüt’ün golünde asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, böylece son 3 maçta da skora katkı yaptı. Tam da stresin arttığı anlarda, 72. dakikada sahneye çıkan Kruse, Ozan Tufan’ın verdiği pasta topu kontrolü, Muriç’in çapraz koşusuyla birlikte tek hareketiyle üç savunmacıyı birden ekarte edişi ve nefis vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Gol, asist, mücadele...

Ligde 4 gol 5 asiste ulaşan Alman futbolcunun, hücumdaki partneri Muriç’le uyumu da dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu dün akşam gol atmasının dışında, oyun kurulumuna yardımı, isabetli pasları, top rakibe geçtiğinde presiyle tribünlerden tam not aldı. Sarı- Lacivertli taraftarlar son düdüğün ardından Max Kruse’yi tribünlere çağırıp, ortaya koyduğu performans ve mücadeleyi ayakta alkışladı.