Fenerbahçe’de Kadıköy’deki başarısızlıkların hayal kırıklığı yaşanıyor. Gençlerbirliği karşısında gelen yenilgiyle beraber sarı-lacivertlilerin en büyük kalesi resmen çöktü. Tarihinde ilk kez bir sezonda iç sahada 6 yenilgi alan F.Bahçe, son 3 yılda ise 49 lig maçında 23 kez kazanamadı. Fenerbahçe’de Kadıköy’deki başarısızlıkların hayal kırıklığı yaşanıyor. Gençlerbirliği karşısında gelen yenilgiyle beraber sarı-lacivertlilerin en büyük kalesi resmen çöktü. Tarihinde ilk kez bir sezonda iç sahada 6 yenilgi alan F.Bahçe, son 3 yılda ise 49 lig maçında 23 kez kazanamadı.2018-19 sezonundan itibaren Fenerbahçe, evinde 11 yenilgi, 12 beraberlik aldı. Özellikle derbilerde Beşiktaş’a 1 kez, Galatasaray’a da 2 kez kaybedildi. Hatta sarı-kırmızılılara karşı 3 maçta 2 yenilgi 1 beraberlik geldi.

Sürekli kötüye

2018-19 sezonunda 2 yenilgi, 2019-20 sezonunda 3 yenilgi ve bu sezon 6 yenilgi tadan F.Bahçe, sürekli kötüye giden bir grafik çizdi. Lig yarışında son 2 senede 6. ve 7.’likte kalan şu anda da ilk 2’den hızla uzaklaşan Fenerbahçe, evindeki kötü karnesi nedeniyle ciddi zararlara uğradı.

Ligin yanında kupada da Kadıköy hüsranı yaşandı. 2018-19 sezonunda 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor’a evinde 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, geçen sezon Trabzonspor’a 3-1 yenilip elendi. Bu sezon da Başakşehir’e karşı 2-1’lik mağlubiyet alındı.

Büyük kayıp!

Sarı-lacivertliler özellikle bu sezon Kadıköy’de dibi gördü. Ligin ilk yarısında evinde üst üste 3 maç kaybeden Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bu kadar kötü bir seri yakaladı. Sezonun ikinci devresinde de iç saha sorunu devam etti. Erol Bulut’un takımı lig ve kupada Kadıköy’de çıktığı son 5 maçın 4’ünü kaybetti, 1 beraberlik aldı. Kupadan elenen Fenerbahçe, ligde de ciddi hasarlar yaşadı.

Tarihi hüsran

Fenerbahçe, iç saha krizine devam ediyor. Sarı-lacivertliler iç saha kazanamama rekorunu Gençlerbirliği maçı ile kırdı. 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon Konyaspor’a 2-0, Beşiktaş’a 4-3, Yeni Malatyaspor’a 3-0, Galatasaray’a 1-0, Göztepe’ye 1-0, Gençlerbirliği’ne ise 2-1 mağlup olarak 6 kez iç sahada yenildi.

Deplasmanda başka

Evinde yokları oynayan sarı-lacivertli ekip dış sahada ise yükselişe geçti. Tarihinin en iyi deplasman grafiğini çizen Fenerbahçe, 14 mücadelede 11 kez galip geldi, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Evinde 6 yenilgi 2 beraberlik alan Fenerbahçe, rakip sahalarda 35 puan toplarken evinde 23 puanda kaldı. (Skorer)